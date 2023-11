(VIDEO) ¡Ampay! Sergio Peña se amanece con excandidata a Miss Perú y Valery Revello rompe en llanto

El jugador de fútbol, Sergio Peña, fue captado pasando la noche con una excandidata al Miss Perú en su departamento. Además, la aún esposa del seleccionado, Valery Revello, no tomó bien la noticia y rompió en llanto.

Estamos cerca de finalizar el año y, al parecer, hay parejitas que quieren ver la luz del día. En esta ocasión, un conocido programa de espectáculos publicó un avance de lo que será el destape del fin de semana.

Según el video, el futbolista Sergio Peña ingresa un edificio junto a la Alexandra Balarezo, excandidata al Miss Perú en el 2022. En otro instante, se observa como los dos personajes están en el balcón del departamento del seleccionado.

El equipo periodístico de dicho programa fue en busca de la aún esposa del 'dientón', Valery Revello, para consultarle sobre si sabía de la existencia de una nueva relación entre su aún esposo con la modelo.

Acto seguido, la influencer se retiró del lugar junto con un grupo de amigas que la consolaban, mientras ella escondía su rostro, pero las cámaras enfocaron el preciso instante en que se secaba las lágrimas.

Como se recuerda, a través de un extenso mensaje, Valery Revello confesó que el futbolista Sergio Peña no está cumpliendo con sus responsabilidades como padre, pues desde hace meses la modelo viene asumiendo todos los gastos de la pequeña hija que tienen en común.

Revello explicó mediante sus historias de Instagram que ha tenido que asumir todo lo que corresponde a los gastos de su menor hija ella sola y que esta vez ya no volverá a callar.

"Hace meses atrás se me ha estado haciendo súper difícil tener que asumir tantas cosas sola, vine a entrenar pero lamentablemente no puedo, no tengo fuerzas, lo único que me mantiene con esta poca energía y prácticamente viva en todos los sentidos es saber que lo doy y hago todo por mi hija y eso es algo que NADIE podrá poner en tela de juicio jamás", expresó la expareja de Sergio Peña.