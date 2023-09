(VIDEO) ¿Arrepentido? Jean Paul Santamaría manda fuerte mensaje a Romia Gachoy: "Serás el amor de mi vida"

El cantante Jean Paul Santamaría al parecer no habría superado el finde su relación con Romina Gachoy, debido a un emotivo video difundido en sus redes sociales donde expresa todos sus sentimientos.

Magaly Medina reveló que sus reporteros se comunicaron con Romina y Jen Paul, quienes se mostraron algo reacios a comentar sobre el tema, sin embargo, la modelo se animó a contar el motivo porque el terminó con su expareja.

"La decisión fue tomada hace ya más de dos meses, básicamente por incompatibilidad de proyectos personales, yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero que esta vez ya no puedo dejar pasar, porque son muchos años en que me he dejado de lado", reveló la uruguaya.