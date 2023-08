(VIDEO) 'El Gran Chef Famosos': José Peláez recuerda cuando Armando Machuca lo ayudó en 'Los Reyes del Playback'

La tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos' está trayendo varias revelaciones. En esta ocasión, José Peláez recordó su paso por 'Los Reyes del Playback', dato que muy pocos seguidores del programa sabían. Además, destacó la ayuda de Armando Machuca, quien era el 'coach' de los famosos que participaron en el antiguo programa de Latina.

Este martes se realizó la temida noche de eliminación en 'El Gran Chef Famosos'. Para amenizar el ambiente, el conductor del programa recordó un icónico momento que vivió al lado del actor cómico en el programa "Los Reyes del Playback" hace algunos años.

Asimismo, José destacó la gran labor que cumplió el exactor de 'El Santo Convento'. Como se recuerda, Machuca fue el encargado de dirigir a los famosos en sus respectivos actos de imitación.

En el año 2016, el conductor del programa culinario de Latina participó en un episodio de 'Los Reyes del Playback', programa de improvisación con talentos peruanos, en reemplazo de Joanna Boloña e hizo un 'playback' de la canción "Si no le contesto" de Plan B.

La interpretación encantó al público quien aprobó su presentación con el 85%, superando hasta la entonces 'Reina del Playback': Connie Chaparro, quien tenía el 82% de apoyo de los televidentes. En esa oportunidad, Peláez tuvo el apoyo de Armando Machuca para desenvolverse sobre el escenario.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas internacionales. Asimismo, el jurado Bocchio reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: eran mariscos. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "fideuá de mariscos"

Finalmente la línea de jueces decidió salvar a Milene, Armando y finalmente Beatriz Martínez, por ende, la periodista de Latina quedó eliminada de la competencia.

"Es alucinante pasar de televidente a participante y es inevitable escucharte (a Peláez) y no emocionarme porque no solo es cocinar, yo tengo un trabajo me dedico a otras cosas totalmente diferentes y aquí he puesto a pruebas destrezas que no sabia que tenía [...] No es solo cocinar, es ponerse a prueba", dijo Fátima.