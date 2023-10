(VIDEO) 'El Gran Chef Famosos' presentó a los reemplazos de José Peláez, ¿quiénes son los elegidos?

Por primera vez, una temporada de 'El Gran Chef Famosos' no contará con la presencia de José Peláez por unos días. Por ello, el conductor del programa anunció quienes lo reemplazarán.

A través de su cuenta de sus redes sociales, el conductor del programa de cocina más visto de la televisión peruana manifestó tener sentimiento encontrados luego tener que dar un paso al costado de 'EGCF', pero contó que se debe a una de sus grandes pasiones.

"Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la maratón de Chicago, que es una de las maratones más importantes del mundo y sucede solamente una vez al año. Es por ese motivo que no estaré en el programa algunos días", contó.

Como la gran mayoría de fans saben, el artista es un admirador de conocer el mundo a través de sus maratones. Desde hace ya algunos meses, Peláez venía preparándose para correr la maratón de Chicago. Esta es una de las más importantes a nivel mundial y ocurre tan solo una vez al año.

En el último capítulo del reality culinario de Latina, se presentó un video que José Peláez dejó grabado antes de irse a Chicago, en el cual menciona que se puso de acuerdo con varios amigos para que lo cubran.

"Mi familia de El Gran Chef sabe que este es un reto muy importante para mi y agradezco que me hayan dado el tiempo para poder cumplir con este reto. Por tal motivo no podré acompañarlos durante algunos programas, pero me he puesto de acuerdo con varios amigos para que vengan aquí a reemplazarme. Estoy seguro que se van a divertir un montón", dijo inicialmente.