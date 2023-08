(VIDEO) 'El Gran Chef Famosos': ¿Quién es Carolina Uechi, la chef que reemplazó a Giacomo Bocchio?

Carolina Uechi fue invitada a la cocina de 'El Gran Chef Famosos' para reemplazar al jurado Giacomo Bocchio, quien no se presentó al programa debido a que tuvo que atender proyectos personales.

En la última edición del programa concurso se realizó la noche de sentencia, donde solo 1 de los 5 participantes de 'El Gran Chef Famosos' sería salvado y continuaría en competencia. Sin embargo, algo que llamó la atención fue la ausencia de uno de los jurados: Giacomo Bocchio.

El chef tacneño comunicó que su colega Carolina Uechi lo reemplazaría en esta edición y él se reincorporaría en el siguiente episodio.

Según reveló el conductor José Peláez, Uechi tiene una trayectoria de casi 20 años de experiencia culinaria y estudió en Le Cordon Bleu.

La invitada especial es dueña del restaurante 'Kilo' junto a su amiga Mariella Yamashiro desde 2014 y ha sido jurado también de un programa de cocina.

Según sus propias palabras, "Kilo" se diferencia del resto de 'steakhouses' por la variedad de las mantequillas artesanales.

"Me han dicho que no me haga muchas expectativas así que vamos viendo. Muchísimas gracias por la invitación, aquí con mis colegas con mis amigos así que nada vamos a divertirnos", sostuvo la invitada al ingresar al programa.