(VIDEO) ¡En lencería! Shirley Cherres se reencuentra con 'El Puma' Carranza en 'La Casa de Magaly'

Jose Luis 'El Puma' Carranza llegó a las instalaciones de 'La Casa de Magaly', sin saber que se reencontraría con la exvedette Shirley Cherres, quien solo tenía puesto un conjunto de lencería.

En la última edición del reality de Magaly Medina, el exjugador de futbol llegó a las instalaciones para ayudar a su amigo Andrés Hurtado en la búsqueda del anillo que dijo haber perdido.

El exdeportista buscó en cada uno de los cuartos de los participantes de la casa y cuando llegó el turno de Shirley Cherres se sorprendió al verla en paños menores, dejando muy poco a la imaginación.

Cabe resaltar que hace un tiempo, la participante del reality relató que había "secuestrado" al exjugador en su departamento, cuando él tenía esposa e hijos. Esto causó mucho movimiento mediático.

La exvedette estaba recostada en su cama con un seductor baby doll rojo, era evidente que esto llamaba la atención del 'Puma', quien ocasionalmente volteaba a mirarla, aunque también intentaba evitar hacerlo.

Sin embargo, la exporrista se sintió molesta porque su "examigo" no la saludó adecuadamente. Ante ello, Jose Luis se limitó a darle un beso en la mejilla, mientras el conductor de 'Sábado con Andrés' y Gabriela Serpa le exigian que se cubriera como muestra de respeto hacia el invitado especial.

En el 2003, varios medios informaron sobre la desaparición temporal de 'El Puma' de su hogar durante un fin de semana, lo que generó temores de un posible secuestro. No obstante, se especuló que la responsable de que no regresara a su casa fue la exvedette. Años después, la modelo confirmó esto en 'El Valor de la Verdad'.

Recientemente, el exdeportista se manifestó por respecto a las declaraciones de la modelo. Con dicha declaración, el futbolista desmintió lo dicho por la exporrista del Sport Boys.

"Siempre me he manejado siendo perfil bajo. ¿Qué me parece lo que dijo Shirley en el programa 'Café con la Chévez'? Yo respeto que hablen, nunca he hablado de una mujer", así me enseñaron", sostuvo