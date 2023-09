(VIDEO) ¡Fail total! Así quedó José Peláez luego de jugar con tinta comestible en 'El Gran Chef Famosos'

El conductor de 'El Gran Chef Famosos', José Peláez, estuvo conversando con una de las participantes sobre el sabor de la tinta comestible. Al parecer, la curiosidad pudo más e ingirió una cantidad considerable de dicho colorante.

En la última edición del programa concurso se realizó la noche de sentencia, donde solo 2 de los 6 participantes de 'El Gran Chef Famosos' sería salvado y continuaría en competencia.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "torta red velvet de 3 pisos".

Armando Machuca, Fátima Aguilar, Rocky Belmonte, Milene Vázquez, Santi Lesmes y Sirena Ortiz tuvieron 90 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que dicho plato era "difícil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas, debido a que era la primera vez que todos debían trabajar en conjunto.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando el conductor del programa estuvo en la estación de la exactriz de 'De Vuelta al Barrio' y se cuestionó por el colorante de pasteles y se lo echó a la boca para imitar al conocido personaje Drácula.

"Ya no quiero ser drácula, esto sabe muy mal ¿ (Sirena) Por qué no me advertiste? [...] que mala idea [...] Que todo sea por este programa", sostuvo Peláez en varias ocasiones.