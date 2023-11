(VIDEO) Giacomo Bocchio cuadra EN VIVO a Fiorella Cayo por salpicar aceite caliente: "Que sea la última vez"

El jurado de 'El Gran Chef Famosos', Giacomo Bocchio, le recriminó a la actriz Fiorella Cayo por salpicar aceite caliente alrededor de su cocina, por lo que casi quema a algunos de los camarógrafos del programa.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' se vivió un tenso momento, a raíz del severo llamado de atención del chef tacneño a la participante Cayo, por un descuido que pudo terminar en una tragedia.

Minutos antes de conocer quién sería la persona eliminada del programa, Giacomo Bocchio tomó unos minutos del programa para reprochar a la hermana de Bárbara Cayo por una mala praxis.

Según el chef tacneño, la participante no tuvo cuidado al momento de freir su cuy chactado, por lo cual, salpicó bastante aceite y se pudo quemar. No solo ella, varias personas que estaban a su alrededor pudieron salir lastimados.

"Al rededor tuyo hay varios camarográdos y se te dijo que no tires las cosas al aceite y la tiraste la primera vez. Yo he escuchado que te dijeron no tires el aceite y lo volviste a hacer. Eso es muy peligroso no solamente te puedes quemar tu, sino que puedes quemar a los camarógrafos",dijo inicialmente.