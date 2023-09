(VIDEO) ¡Incendio en 'El Gran Chef Famosos'! Leslie Stewart olvidó apagar su cocina y provocó accidente

24/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz y participante de la tercera temporada del programa 'El Gran Chef Famosos', Leslie Stewart, sufrió una situación particular en el set donde cocinaba su platillo de la noche: se originó un incendio que pudo ser remediado por una bombera.

"Se quema el canal"

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos', Mariella Zanetti, Christian Wagner y Leslie Stewart tuvieron 60 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era parecido a las brochetas normales.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la actrix peruana sufrió un accidente en la cocina al finalizar con el primer plato de la noche de eliminación en el programa concurso.

La bandeja que metió al horno empezó a incendiarse y tuvieron que llamar a los bomberos que siempre están en el set de Latina. Tras finalizar el tiempo de preparación, la rubia notó que salía humo de su horno que se supone ya estaba apagado. "Se está quemando el horno", gritó.

En ese momento, ingresó la bombero y apagó toda la situación fácilmente.

"Otro incendio controlado gracias a nuestra bombera (...) Leslie dijo: 'O se queda o quema la cocina'", precisó el conductor José Peláez.

Felizmente una bombera ingresó al set para controlar el siniestro y que no pase a mayores. Dicha situación hizo recordar a un acontecimiento similar en la temporada anterior.

Incendio de Mónica Torres

Otro hecho parecido sucedió en la segunda temporada del reality de Latina. Mónica Torres se encontraba friendo unas hamburguesas como parte del reto del show televisivo, cuando el aceite terminó quemándose y originando un pequeño incendio.

Los compañeros y conductores del reality se asombraron ante el hecho y salieron del lugar. José Peláez se animó en sugerir que se llamen a los bomberos para que apaguen las llamas.

"Se quema la estación de Mónica Torres, ¿hay que llamar al bombero?", propuso.

La buena y rápida acción de los hombres de rojo lograron manejar el siniestro en el set de tv. Sin embargo, el concurso no podía parar; así que Nelly Rossinelli no dudó en decirle a Mónica en que continúe fritando las hamburguesas (si es que le quedaban) en otro lugar para que no retrase la preparación de su plato.

"Me tengo que ir a la otra estación, pero lo malo es que la otra estación no tengo todas mis cosas. Me voy a volver loca", manifestó preocupada la actriz cómica.

Hasta el momento se han registrado dos incendios en la cocina de 'El Gran Chef Famosos', el más reciente es el provocado por Leslie Stewart, quien se olvidó apagar su cocina y provocó el siniestro.