(VIDEO) Javier Masías "destruyó" plato de Milene Vázquez en 'EGCF': "Este fricasé fracasó"

La tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos' está más crítica que nunca, debido a que el jurado Javier Masías "destruyó" el plato de Milene Vàzquez por no tener un buen sabor.

Luego de la última sentencia donde Armando y Mayra fueron sentenciados juntos, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición de juegos didácticos. En esta ocasión los participantes tuvieron que realizar el 'juego del sapo".

Esta dinámica se realizó con la finalidad de que el ganador o ganadora tenga la 5 minutos más en su primer plato de la noche y el perdedor o perdedora tenga 5 minutos menos. En este caso, el ganador del beneficio fue 'El Loco' y Sirena, Santy y Milene tuvieron 5 minutos menos.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "soufflé de coliflor".

Milene Vázquez, Sirena Ortiz, 'Loco' Wagner, Josi Martínez y Santy Lesmes tuvieron 45 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que dicho plato era "difícil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el joven tiktoker no sabía como decorar la presentación de su platillo y la jurado tuvo que ayudarlo.

Finalmente, el jurado invitado se quedó sorprendido porque no hubieron buenas presentaciones. Sin embargo, el participante Martínez fue el ganador de la primera ronda y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche el jurado Masías reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era pollo. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "fricassé de pollo".

En ese sentido, la hija de Mabel Duclós no tuvo un buen desempeño en la cocina y Javier Masías no dudó en 'destruir' su creación culinaria.

La primera en opinar sobre el fricasé de Milene fue Nelly Rossinelli, quien aseguró que la salsa se había cortado.

"No está mal el sabor. Tiene un punto de sal, casi se le va. Pero no tiene cuerpo la salsa. No agarra todos los ingredientes como para disfrutarla", agregó la jurado.