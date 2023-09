(VIDEO) Javier Masías y su emotivo mensaje tras eliminación del 'Loco' Wagner de 'El Gran Chef Famosos'

El personaje de Javier Masías como jurado en el 'Gran Chef Famosos' se caracteriza por la amargura en sus palabras y la ironía en sus "consejos". Sin embargo, el público se llevó una gran sorpresa por el emotivo mensaje que le dedicó a Christian 'El Loco' Wagner luego de que él quedara eliminado de la competencia.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' Christian Wagner, más conocido como 'El Loco' Wagner, se convirtió en el cuarto eliminado de la tercera temporada de la competencia culinaria, debido a que no cumplió con el reto de la noche.

En el confesionario, el carismático reportero mandó un saludo a todas las personas que lo apoyaron en la competencia, resaltando, que se va "feliz" del programa concurso.

"Me voy con la frente en alto y con la panza hinchada, algún día regresaré, no me extrañen pero voy a regresar para incendiar toda la cocina", finalizó.