(VIDEO) ¡Lo dijo todo! Fiorella Retiz cuenta cómo fue su reencuentro con Aldo Miyashiro en audiencia oral

La periodista Fiorella Retiz se reencontró con el actor Aldo Miyashiro para la audiencia oral, parte del proceso legal que llevan ambos. Luego del reencuentro, la rubia relató todos los detalles de lo que vivió en el Poder Judicial.

Hace un par de semanas, Fiorella asistió al set de Magaly para hablar unas supuestas amenazas contra ella de personas allegadas al actor, advirtiéndole que tenga cuidado por donde se mueve y lo que iba a decir.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.