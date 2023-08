(VIDEO) Magaly aconseja a Ricardo Mendoza no involucrarse con Mayra Goñi: "Sé porqué te lo digo"

31/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión, Magaly Medina, no es ajena a las saliditas de Ricardo Mendoza y Mayra Goñi, quienes han sorprendido con su amistad. Sin embargo, la 'Urraca' tendría información relevante de la influencer por lo que recomendó al comediante no involucrarse con ella.

¿Cómo fueron las salidas?

El portal 'Instarándula' evidenció la confianza entre ambos personajes, lo que ha dejado a sus seguidores preguntándose si esta podría ser una señal de un nuevo romance en la farándula peruana. Aunque no es la primera vez que ambos acuden a este local en Miraflores, esta ocasión marca un cambio al ser la primera vez que lo hacen sin compañía adicional.

Desde su ruptura con Ernesto Fidel Padilla Colón, conocido por su nombre artístico Nesty, Mayra Goñi se encuentra soltera, mientras que Ricardo Mendoza recientemente terminó su relación con Alicia Alparcana y fue vinculado con una joven venezolana en semanas anteriores.

La pregunta que flota en el aire es: ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo romance en el mundo del espectáculo? Los dos protagonistas, Mayra Goñi y Ricardo Mendoza, son jóvenes y actualmente están solteros, lo que alimenta aún más las conjeturas sobre la posibilidad de que su relación trascienda más allá de la amistad.

"No te lo recomiendo"

En una de las últimas ediciones de "Magaly Tv la Firme", la conductora volvió a referirse a esta nueva amistad del mundo del entretenimiento, dejando a entrever que el cómico debe "tropezar" para recién "darse cuenta".

"Hay que dejarlos que vivan su experiencia, que se den de tropezones, que salgan chamuscados y luego cuando vienen se les dice: Te lo dijimos, te lo advertimos", dijo inicialmente.

Asimismo, Magaly dijo tenerle cierta consideración al dueño de 'Hablando Huevadas' debido al talento que posee.

"Nosotros como no los conocemos, pero igual yo le tengo cariño al talento, yo he dicho soy muy respetuosa del talento, así que de verdad haznos caso, no te lo aconsejamos mucho", sostuvo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la 'Urraca' deje a entrever que tiene cierta información de la influencer peruana que no sería del agrado de "Richavo".

"Lo único que no te deseo es la compañía de Mayra Goñi y yo sé porqué te lo digo. Nada más digo, nada más diré y eso que esas cosas yo no suelo decirlas ah, a mi me gusta que metan la pata hasta el fondo", dijo entre risas.

De esta manera, Magaly Medina aconsejó a Ricardo Mendoza no involucrarse sentimentalmente con Mayra Goñi.