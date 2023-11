(VIDEO) Magaly Medina se quiebra al recordar la última conversación con su padre, ¿qué le dijo?

La conductora de televisión, Magaly Medina, recordó la última conversación que tuvo con su padre antes de que él partiera a la vida eterna. Según la periodista, ella logró cumplir su rol como hija en este mundo.

En la úlima edición de "Magaly Tv, La Firme", la presentadora fue entrevistada por el periodista Paco Bazán, por su aniversario número 26 como conductora de su propio programa.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando la 'Urraca' habló sobre la partida de su progenitor. Como se recuerda, Luis Medina falleció el pasado 22 de marzo a los 93 años, tras varias complicaciones de salud.

Asimismo, Magaly confesó que su padre no tenía seguro de salud, pero ello no fue problema para su familia, ya que gracias a todo el dinero que recibe de su trabajo pudo darle las mejores atenciones a su padre.

La conductora del programa se quebró al recordar la última vez que habló con su papá. Según su relato, Luis Medina esperó a su hija a que termine de trabajar, para despedirse y partir a la eternidad.

"Me despedí de mi padre. El último día a mi papá le iban a poner morfina y le dije a la doctora que por favor me esperara que yo llegara y terminara el programa. Fui a hablar con mi paá a despedirme de él y le dije: Papá ya ándate, en paz, yo me voy a encargar de todo, no te preocupes, ya duérmete. Abrió su ojo, me miró, lo besé, le agrré la mano y mi papá suspiró y murió", relató.