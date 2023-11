(VIDEO) Mark Vito gana concurso de disfraces al caracterizarse como 'Teresita' de 'Al Fondo Hay Sitio'

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El creador de contenido, Mark Vito, se coronó ganador del concurso de disfraces del programa 'Mande Quién Mande' al caracterizarse como la popular 'Teresita' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

"Que bueno que está"

El martes, 31 de octubre, miles de personas celebraron Halloween o Noche de Brujas en el Perú, donde la finalidad es conseguir el disfraz perfecto para no desentonar y ser la sensación de la noche.

Los personajes de la farándula peruana no se quedaron atrás y también publicaron mediante sus redes, los diferentes personajes que decidieron caracterizar. Por otro lado, algunos de ellos aparecieron con sus peculiares disfraces en televisión nacional.

En la última edición de 'Mande Quién Mande', Mark Vito se presentó para participar del concurso del programa. La expareja de Keiko Fujimori se disfrazó de 'Teresita', personaje interpretado por la actriz Magdyel Ugaz en 'Al Fondo Hay Sitio'.

El influencer ingresó a la pasarela bailando y lanzando besitos al mismo estilo que la hija de 'Don Gilberto', asimismo, lució uno de los conjuntos más coloridos y lo acompañó con un alto moño en su cabeza.

Los jueces del concurso fueron Koky Belaunde, Fernando Armas y Laura Huarcayo, quienes destacaron la versatilidad de Mark de entrar en cualquier personaje que eliga. Tal parece que su desenvolvimiento fue suficiente para vencer a los otros disfraces como el 'Chapulín Colorado', 'Timoteo' y la 'Novia de Chucky'.

¿El 31 fue feriado?

El Diario El Peruano ha publicado el Decreto Supremo 151-2022-PCM y el Decreto Legislativo N.° 713, donde se precisa que el 31 de octubre no es día feriado, ni día no laborable.

Es decir, que los trabajadores solo tienen un día libre remunerado y es hoy miércoles, 1 de noviembre, fecha donde se rinde homenaje a todas las personas que partieron de este mundo.

Asimismo, es preciso tener en cuanta que solo quedan 8 días festivos en lo que resta del año, los cuales son: Día de Todos los Santos (1 de noviembre), Día no laborable (7 de diciembre), Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Batalla de Ayacucho (9 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), Día no laborable (26 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero), Día no laborable (2 de enero).

