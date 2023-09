(VIDEO) Mayra Goñi convence a Javier Masías de no sacarle tarjeta amarilla en 'El Gran Chef Famosos'

La influencer Mayra Goñi usó los abrazos como táctica para que el jurado Javier Masías no la sancione en la etapa del repechaje de 'El Gran Chef Famosos'. Esto como parte de una dinámica en el programa de cocina.

En la última edición del programa concurso se realizó la segunda noche de repechaje, donde los 6 exparticipantes de 'El Gran Chef Famosos' debían demostrar todas sus habilidades para regresar a la competencia.

Cabe resaltar que en este capítulo, el reality solo preparó un platillo debido a que el tiempo de grabación fue menos por el partido entre Perú y Brasil como parte de la etapa de eliminatorias del Mundial 2026.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "piqueo futbolero".

Mayra Goñi, Josi Martínez, Fátima Aguilar, Christian 'Loco Wagner', Rocky Belmonte y 'La Herbolaria' tuvieron 80 minutos para realizar el único plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que dicho plato era "difícil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el locutor de radio no hizo sus cortes de la manera correcta.

Para estar a la par con el ambiente del partido entre Perú y Brasil, el programa concurso decidió aplicar una dinámica con los colores de las tarjetas de un partido de fútbol. Por ejemplo, si un participante cometía una falta grave obtenia tarjeta roja y si la falta era menor, tarjeta amarilla.

En este contexto, Javier Masías estuvo paseando de estación en estación supervisando que todos los competidores trabajen de manera correcta y prolija. Cabe resaltar que el único en obtener una falta amarilla fue el participante Rocky Belmonte por no tener su estación de cocina limpia.

Cuando el crítico gastronómico se acercó a la cocina de la amiga de Ricardo Mendoza con sus tarjetas, ella optó por darle un fuerte abrazo para evitar la penalidad. Al parecer, este acto si funcionó.

"Parece un osito, me encantó abrazarlo porque sentí ternura. Sentí que él necesitaba ese abrazo. No me vaya a poner tarjeta por confianzuda", dijo en el confesionario.