(VIDEO) "Me despido de mi Perú": Mayra Goñi rompe en llanto tras ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Su estadía en Perú llegó a su fin. La modelo Mayra Goñi reveló que deja nuestro país tras ser eliminada de manera permanente de 'El Gran Chef Famosos' debido a que su sazón no logró convencer al jurado calificador.

Última noche

En la última edición del programa concurso se realizó la última noche de repechaje, donde solo 3 de los 6 de los eliminados de 'El Gran Chef Famosos' serían salvados y continuaría en competencia.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían realizar "figuras creativas con alimentos".

Mayra Goñi, Josi Martínez, Fátima Aguilar, Christian 'Loco Wagner', Rocky Belmonte y 'La Herbolaria' tuvieron 50 minutos para realizar el único plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que dicho plato era "difícil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la periodista no sabía como mantener sus figuras intáctas y por ello, el jurado le dio unos tips.

Finalmente, el jurado invitado se quedó sorprendido porque no hubieron buenas presentaciones. Sin embargo, Fátima Aguilar y Christian 'El Loco' Wagner lograron el mayor puntaje y fueron los primeros en regresar a la competencia.

"Me voy de mi país"

Para el segundo plato de la noche la jurado Rossinelli reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era carne de res. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "ragú de carne con polenta".

Finalmente la línea de jueces decidió que Mayra Goñi y Beatriz Matínez 'La Herbolaria del Pueblo' tengan los puntajes más bajos de la noche, por ende quedan eliminadas definitivamente de la competencia.

"Tengo que agradecerles por acogerme aquí. ¡Ay! no quiero llorar que rabia. Les he cogido mucho cariño a ustedes, a toda la producción, son increíbles. Me voy feliz he aprendido mucho. Me voy no solamente de aquÍ, sino también de mi país y estoy muy triste por eso", dijo Mayra inicialmente.

Asimismo, la influencer agradeció el cariño que ha recibido por parte del público, el cual le demostró todo su apoyo mediante las redes sociales, colocándola en tendencia casi todos los días.

"Así es la competencia chicos, agradezco haber estado aquí, compartir con todos ustedes, haberme ganado el amor de ustedes porque ya me han conocido un poco más como Mayra, como persona. No solo me despido de este programa sino también me despido de mi Perú. Me voy a ir un poco triste pero bueno ya nos veremos pronto", finalizó.

De esta manera, Mayra Goñi fue eliminada de manera permanente de 'El Gran Chef Famosos', por lo cual, reveló que dejará Perú muy pronto.