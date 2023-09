(VIDEO) Nicola Porcella se tatua bandera de México en plena entrevista: "Le hiciste bien a este país"

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El influencer, Nicola Porcella, fue entrevistado por el conocido conductor Yordi Rosado para su canal de YouTube. En un momento de la charla, anfitrión tatuó el brazo derecho del exchico reality con la bandera de México.

Transparente

El exchico reality, Nicola Porcella, está viviendo su mejor momento a nivel internacional. En esta ocasión fue entrevistado por el conocido presentador Yordi Rosado, donde hablaron de varios temas, sus inicios en Perú y su estadía en "La Casa de los Famosos México".

Cabe resaltar que el popular "Novio de México" se mostró abierto en todos los temas y como en otras oportunidades, hizo mea culpa por algunas situaciones que vivió. Incluso, sobre la tormentosa relación que vivió con su expareja Angie Arizaga.

"Me equivoqué en la forma en la que nos tratábamos. Se había perdido el respeto y se perdió el amor. Ya no había amor y seguíamos por ser el 'boom' de la pareja y por lo que se vendía en televisión. Yo sabía que ella ya no me amaba y en algún momento forcé a que ella siga estando conmigo, pero ahora me doy cuenta", dijo inicialmente.

Además, el influencer se mostró feliz por la actual relación que mantiene la 'Negrita' con el hermano de Gino Assereto, resaltando el evidente amor sano que existe entre ellos.

"Yo sacaba lo peor de ella y ella lo peor de mi, éramos dos personas toxicas. Ahora está feliz y me alegro por ella. Ahora si está con una persona que la hace feliz, yo no la hacía feliz y ella no me hacía feliz a mi", finalizó.

'El novio de México'

Rosado sorprendió a Nicola al tomarlo del brazo y realizarle un tatuaje, símbolo de la trayectoria que ha empezado a trazar en el país de los 'charros'. Cabe resaltart que dijo dibujo es temporal.

"Quiero ponerte algo que creo que es importante [...] Siento que realmente ha sido muy importante lo que hiciste y no solo porque he hablado de Wendy (Guevara) porque fueron una dupla fantástica. Son de esos tatuajes temporales pero creo que está más que ganado", dijo el conductor.

Porteriormente, Porcella reveló que se realizará un tatuaje que represente su amor por ambos países latinoamericanos.

"Me voy a tatuar las dos banderas, los dos escudos. Yo soy peruano, amo mi país como no tienes idea, soy orgulloso del país donde nací, pongo mis canciones de Perú, pero uno siempre tiene un segundo amor y ese es México. México es mi corazón. Yo había perdido mi rumbo, mi estrella y México me lo devolvió", sostuvo.

Finalmente, el mexicano agradeció al peruano por todo lo que ha realizado en México hasta el momento, resaltando su trabajo a lo largo de su permanencia.

"Quiero agradecerte a nombre de México. Sé que tus tatuajes son importantes, este evidentemente es temporal [...] Le hiciste muy bien a esta país, nada de lo que ha sucedido ha sido gratis", agregó.

De esta manera, el conductor Yordi Rosado tatuó la bandera de México en el brazo derecho de Nicola Porcella.