(VIDEO) ¡No soportó! Josi Martínez pide agua tras probar su plato en 'El Gran Chef Famosos'

18/08/2023

El popular tiktoker pasó un momento incómodo en 'El Gran Chef Famosos' tras probar su platillo. El sabor de su pastel de acelga sería tan desagradable que Josi Martínez solicitó agua a la producción del programa para recomponerse.

El caos continúa

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "pastel de acelga".

'La Herbolaria', Milene Vázquez, Josi Martínez y Rocky Belmonte tuvieron 60 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era complicado.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la experta en hierbas naturales no sabía utilizar la balanza y el conductor del programa tuvo que intervenir para rescatarla.

"San Peláez gracias estaba poniendo de más de sal y justo llegaste tú como siempre", dijo 'La Herbolaria' en el confesionario.

¡Aesthetic no, pathetic!

Cuando llegó el momento de que los jueces prueben los platillos, Josi Martínez fue uno de los primeros en ser calificados. El joven tiktoker no tuvo buenos comentarios en esta edición, debido a la presentación incompleta del pastel. Antes de servir su plato, Javier Masías señaló que su postre no se ve tan "aesthetic", por lo que Josi no se quedó callado y contestó que se ve "pathetic".

"Delicioso, los invito a probar del mejor plato que van a probar en sus vidas", dijo inicialmente Josi.

Sin embargo, luego de probar su pastel frente a las cámaras, el creador de contenido no "soportó" y rápidamente solicitó agua a la producción, con la finalidad de eliminar el mal sabor de su boca.

"Esto es un trabajo horripilante. No te veo soportando mucho acá", dijo el critico gastronómico.

De igual manera, 'La mamá de los pericotitos' y el chef tacneño dieron el mismo veredicto. En conclusión, el plato de Martínez no tenía buen sabor y tampoco estaba presentable. Cuando el jurado terminó de probar su plato, Martínez se confesó y señaló que su Pastel de acelga "está horrible".

De esta manera Josi Martínez no "soportó" el sabor de su pastel de acelga y solicitó agua a la producción de 'El Gran Chef Famosos' para acabar con la mala experiencia de probar su propio platillo.