(VIDEO) ¿Sabotaje? Santi Lesmes puso cabe a Leslie Stewart y a Josi Martinez en 'El Gran Chef Famosos'

La tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos' está llegando a su fin, por ello, la competencia está cada ves más fuerte. En esta ocasión, Santi Lesmes puso cabe a sus compañeros Josi Martínez y Leslie Stewart.

Luego de la última edición donde Christian 'El Loco' Wagner fue eliminado del programa, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición especial con una dinámica de batallas, donde los participantes competirian con el mismo plato y solo 1 se salvaría.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "pionono de causa de atún".

Leslie Stewart, Santi Lesmes, Josi Martinez y Rocky Belmonte tuvieron 70 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que el platillo era difícil y desconocido.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el tiktoker llegó tarde a la cocina y tuvo que adivinar cual es el platillo que sus compañeros ya habían empezado a cocinar.

Finalmente, el jurado invitado se quedó sorprendido porque hubieron buenas presentaciones. Sin embargo, la actriz peruana fue la ganadora de esta ronda y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Otro de los momentos que llamó la atención de los televidentes, fue cuando el conductor de 'Arriba Mi Gente' chocó a la exactriz de 'Ven, baila quinceañera" con su carrito de compras e hizo que ella se tropezara, generando su indignación.

"Santi ¿Tu caballerosidad? Santi me ha tirado un golpesazo con el carrito que enserio me está doliendo pero ¿Que no me pida disculpas? Mañana le voy a enseñar, te apuesto que va a estar así (de grande el moretón)", dijo la agraviada en el confesionario.