(VIDEO) Santi Lesmes emocionó a Javier Masías al contarle anécdota de su infancia en 'El Gran Chef Famosos'

La tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos', está trayendo muchas sorpresas. En esta ocasión, Javier Masías se emocionó al escuchar a Santi Lesmes contar una anécdota de su infancia que lo ayudó a desenvolverse mejor en la cocina del programa.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "brochetas orientales mar y tierra".

En medio de la preparación, Javier Masías se acercó a la estación de Santi Lesmes, quien se encontraba en medio de la limpieza de los mariscos. Al observarlo, el jurado se percató del buen trabajo del participante.

Acto seguido, el conductor de 'Arriba Mi Gente' relató una historia de su infancia, donde revela que él y su padre iban a las playas de España a disfrutar un momento juntos.

Asimismo, destacó que su habilidad para limpiar mariscos la adquirió gracias a las enseñanzas de su progenitor cuando vivió en el sur de Málaga.

"Entonces como yo era muy pequeño y no podía meterme al mar con él, mi trabajo era en la orilla pelar los mejillones, me ponía ahí con una red y con una bolsita iba echándolos perfecto en el sur de Málaga", agregó.

Ante dichas palabras, el crítico gastronómico no pudo evitar sentirse conmovido y mostrar admiración por la linda infancia que pasó el participante junto a su padre, algo que no es muy común hoy en día.

En el confesionario, el español no pudo evitar dan un mensaje a su padre y demostrar lo orgulloso que se siente de haber aprendido esa habilidad que le sirve en la competencia.

"Ver este tipo de cosas me traslada a cuando yo era pequeño y ayudaba a mi papá con esto, es increíble [...] Papá, tú me enseñaste a pelar mariscos. Hoy voy a demostrar al mundo que no me gana nadie, tremendo maestro", finalizó.