(VIDEO) ¡Se ofende! 'La Herbolaria' molesta con José Peláez por confundirla con Fátima en 'El Gran Chef Famosos'

Beatriz Martínez, más conocida como 'La Herbolaria del Pueblo', se ofendió con José Peláez luego que él la confundiera con la exparticipante Fátima Aguilar. Todos en 'El Gran Chef Famosos' quedaron sorprendidos por dicha comparación.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "pepián de choclo con pollo".

'El Loco' Wagner, Sirena Ortiz, 'La Herbolaria' y Josi Martínez tuvieron 70 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era un clásico de la cocina.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el chef tacneño se percató que la joven actriz sancochó el pollo en vez de dorarlo.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no estuvieron tan mal. Sin embargo, la exactriz de 'De Vuelta al Barrio' fue la ganadora y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Una de las sorpresas de la tercera temporada del reality de Latina, es el "romance" entre Beatriz Martínez 'La Herbolaria del Pueblo' y José Peláez, el cual ha sido denominado como "Herboláez".

En varias ocasiones la participante y el conductor han protagonizado escenas románticas que han alimentado este 'ship' por parte de los usuarios en las redes sociales y por algunos de sus compañeros de programa.

Sin embargo, en la última edición Peláez estuvo entrevistando a Beatriz mientras ella cocinaba su segundo plato, y antes de explicarle sobre la "estación maldita", el conductor del programa la llamó Fátima, en alusión a la periodista de Latina que fue eliminada la semana pasada.

"Me dijo Fátima, no pensé que eras así Peláez [...] Si me voy o me quedo normal, feliz porque aprendí a cocinar", dijo la especialista en hierbas en el confesionario.