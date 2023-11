(VIDEO) The Beatles estrenó oficialmente 'Now And Then', su nueva canción tras 50 años separados

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado grupo británico, The Beatles, estrenó de forma oficial 'Now and Then', canción que junta nuevamente a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

¡Nostalgia!

Hace un par de meses, Paul McCartney había anunciado que la banda se "reuniría" nuevamente para lanzar un tema inédito que fue compuesto por John Lennon en vida. Segpun lo informado, la esposa de Lennon, Yoko Ono, entregó un 'demo' a la banda donde se encontraba un cassete que llevaba escrito la frase "Para Paul".

Ese material contenia la última genialidad del intérprete de "Lemon Tree" antes de partir hacia la eternidad, donde solo "las mejores estrellas se pueden encontrar". Lamentablemente por la tecnología de ese entonces, no se pudo hacer la mezcla necesaria para que las 4 voces se junten.

"Hemos hecho la que será la última grabación de The Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado. Acabamos de terminarla y saldrá este año [...] Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación, como se hace normalmente. Esto te da algo de libertad", sostuvo McCartney

En el año 2021, con el estreno de la socuseria 'The Beatles: Get Back', que la esperanza regresó a los fans, debido a que Peter Jackson (director del proyecto) consiguió separar el sonido de los instrumentos, voces y demás elementos musicales.

¡Estreno mundial!

El videoclip oficial se estrenó hoy viernes, 3 de noviembre, a las 8 de la mañana por el canal oficial de la agrupación británica. El material audiovisual dura exactamente 4 minutos con 35 segundos.

Inicialmente se puede observar como colocan el mencionado cassete en una máquina reproductora antigua , simulando la grabación que realizó lennon en ese entonces.

Posteriormente, Paul y a Ringo tocando sus respectivos instrumentos.

El video se encuentra acompañado con fotografías y videos inéditos de la banda en su mayor apogeo, donde vemos a un John y a Harrison jóvenes y felices, haciendo lo que más amaban junto a sus compañeros de grupo.

Otro de los momentos más emotivos, fue cuando gracias a la IA, los 4 integrantes de la agrupación británica pudieron cantar juntos. Es impresionante como la tecnología ha permitido volver a oir a una de las bandas más legendarias del mundo del rock.

De esta manera, fue el estreno de 'Now and Then', el nuevo tema de la banda The Beatles, luego de 50 años de haber sido escrita inicialmente por uno de los miembros del grupo.