(VIDEO) ¿Y Ricardo Mendoza? Mayra Goñi aterrizó en EE.UU. y misterioso hombre la recibe con desayuno

La joven actriz Mayra Goñi ya aterrizó a los Estados Unidos de América donde recibió una cálidad bienvenida por una amiga y un misterioso hombre que no tuvo reparos en cocinarle el desayuno. Al parecer. Ricardo Mendoza ya quedó el olvido.

La exparticipante de 'El Gran Chef: Famosos", explicó que debe volver a Miami, Estados Unidos este 26 de setiembre, porque tiene un tema legal tras haber solicitado la residencia para vivir allá, por lo que no debe pasar mucho tiempo fuera de ese país.

"No tengo idea ahora, no sé si sabe, pero estoy en un proceso legal, me he quedado mucho tiempo en el Perú y ahora tengo que estar en Estados Unidos y venir al Perú para cosas muy precisas, entonces no sé cómo se van a dar las cosas", agregó la influencer.