"Vino a levantarse a Tinelli": Moria Casán lanza polémico comentario conta Milett Figueroa en 'Bailando 2023'

Milett Figueroa debutó en el reality argentino 'Bailando 2023', dirigido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, un polémico comentario por parte de Moria Casán sorprendió a todos los presentes y ya es viral en todas las redes.

Este martes, 12 de septiembre, la modelo peruana se presentó por primera vez en el programa argentino más sintonizado del momento. Milett Figueroa deslumbró en la pista de baile y recibió los halagos del presentador Marcelo Tinelli.

"Una de las mujeres más lindas de Latinoamérica y dijo, cuando me vio por primera vez, 'que guapo que sos'. Ha venido con la madre acá, una diosa, increíble, que ha participado varias veces del Bailando allá en Perú", expresó inicialmente.

Sin duda, la exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' se sintió alagada por ese comentario. Sin embargo, una de las panelistas y jurados del programa opacó el dichoso momento.

Moria Casán estuvo encargada de darle unas palabras de bienvenida a la peruana, pero luego de escuchar las declaraciones de Tinelli hacia Milett, dijo un comentario bastante polémico.

"Me queda clarísimo que la señora Milett se lo viene a levantar a usted. Esto es desde el primer día, con la madre lo quieren embaucar, lo quiere vender, lo quieren llevar a Perú", comentó.

Inmediatamente, el conductor no negó que desde el primer día se sintió impactado por la modelo, pero fue interrumpido por Milett para hacer una acotación a la comparación que le hicieron.

"Igual que placer que me comparen con tu exesposa porque es hermosa, no me molesta", contestó.