¡Viva el amor! Peso Pluma y Nicki Nicole confirman su romance con tierna foto

Desde hace varias semanas los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma están en el ojo de la tormenta debido a que habían rumores de un posible romance sin embargo ellos han decidido poner punto final a las habladurías, confirmado su relación con tierna foto en redes sociales.

Cabe resaltar que, la conexión entre los artistas se fortalece cada día y con el tiempo, los artistas se sienten más cómodos en hacer pública su relación. Se conocieron mientras colaboraban en la canción "Por las noches". Posteriormente, se les vio juntos en Disney y en varias ocasiones, el mexicano viajó a Argentina para reunirse con su amada.

Hace pocos días, la rapera se hizo viral debido a unas declaraciones que hizo cuando le preguntaron sobre su relación amorosa con el intérprete de corridos tumbados. En ese momento, admitió haberse puesto nerviosa y mencionó a un perro como ejemplo, lo que fue malinterpretado por los usuarios, quienes pensaron que estaba comparando a Peso Pluma con un animal.

"Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano (...) Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero", declaró Nicki.

Las declaraciones de la intérprete de "Marisola" causaron polémica, por lo que fue ella misma quien decidió pronunciarse vía X (Twitter) y aclaró que siente un gran cariño por el cantante de corridos.

"Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero", afirmó.