¡Vive en el futuro! Joven sorprende con peculiar forma de escribir en su celular malogrado

Tiktok se ha convertido en una fuente inagotable de videos virales, pues las personas optan por grabar y compartir situaciones cotidianas que les parecen atractivas para luego subirlo a la plataforma china; este es el caso de un joven trabajador de una cadena de comida rápida, quien se sorprendió al ver la peculiar forme en que su compañera usaba su celular que tenía el táctil malogrado.

El video fue publicado por el usuario Gerardo David Opazo (@gerardoopazo), quién es un trabajador de la empresa McDonald's.

En las imágenes que el joven publicó, se puede ver que su compañera de trabajo está en su hora de receso, pues se encuentra en una mesa apartada mientras disfruta su merienda.

El joven se acerca sigilosamente mientras su compañera está usando el celular y en este momento agrega el texto "cuando creíste que lo habías visto todo", para luego mostrar qué es su compañera usa su celular empleando un mouse.

Enseguida, procede a hacer un segundo video donde muestra que su compañera incluso puede escribir mensajes usando el mouse, pues se desplaza por el teclado del celular como si se tratara de una PC.

Cabe resaltar que, no se sabe cuánto tiempo la joven lleve usando así el celular, pero por la reacción de su compañero de trabajo parece que fuera bastante tiempo, pues ella está bastante acostumbrada a escribir usando un mouse conectado a su celular.

El clip se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales como TikTok pues hasta el momento ya cuenta con 400 mil me gusta 2700 comentarios y casi 5 millones de reproducciones.

Asimismo los internautas también quedaron sorprendidos con el video y en la sección de comentarios hicieron varias bromas respecto a él.

"El verdadero estoy cansado jefe", "Esto comprueba que si no te escribes porque no quiere", "Y por qué no manda mensajes de voz o activa el dictado sería solo un clic", "Yo lo usé así un buen tiempo todos me miraban raro pero no me importaba por lo menos tenía como comunicarme", "Yo lo usé así dos meses y se me rompieron dos mouse", se lee en los comentarios de TikTok.