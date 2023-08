"Volver al Futuro": Actores se reencuentran tras 38 años del estreno de la exitosa saga

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las redes sociales enloquecieron tras la publicación de una fotografía donde se ve a los actores de la exitosa saga "Volver al Futuro" juntos luego de 38 años de su estreno mundial. Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Thomas F. Wilson y Lea Thompson compartieron la imagen mediante Instagram.

Nuevamente juntos

Una saga que sin duda marcó a toda una generación en los años 80 es "Volver al Futuro", la serie que hizo posible alucinar con la posibilidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Y para el deleite de los fanáticos, los protagonistas se reunieron tras 38 años del estreno mundial de este referente de la ciencia ficción.

El actor Christopher Lloyd, quien se ganó el corazón del público por su interpretación del excéntrico Doctor Emmet Brown en la serie de películas, compartió una tierna fotografía mediante su cuenta oficial de Instagram donde se puede apreciar a parte del elenco reunido.

Actores de "Volver al Futuro" juntos luego de 38 años.

La imagen muestra a Lloyd siendo abrazado por Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Marty McFly tanto en su versión adulta como en su versión adolescente. Además, en la fotografía también se aprecia a Thomas F. Wilson, actor encargado de darle vida al villano principal Biff Tannen y a sus diversas versiones temporales.

Lo que más llamó la atención fue ver en el hombro de Wilson a Michael J. Fox, protagonista de la saga que vivió miles de aventuras asombrosas a lo largo de las tres cintas de "Volver al Futuro".

En la descripción del post se lee "Sabemos una cosa o dos sobre el 'Time'". Una clara referencia a la saga que combinó la ciencia ficción con la comedia. Hasta el momento, la foto ha superado los 229 mil likes en dicha red social.

Más sobre el elenco

Luego del éxito de esta franquicia, los actores han tenido la oportunidad de hacer crecer sus carreras mediante otras producciones que también se catalogaron como buenas películas.

Por ejemplo, Thomas Wilson de 64 años, continúa muy activo dentro de la industria cinematográfica. Asimismo, en el 2018 cuando tuvo su último papel en la serie televisiva Legends of Tomorrow como el padre de Nate Heywood.

Asimismo, Lea Thompson, de 62 años, también ha estado presente en la industria del cine. Su última aparición en TV fue en la serie Los Goldberg como la esposa de Formica Mike. En lo que respecta al cine, en 2021 cuando la actriz tuvo su última aparición en la cinta Mark, Mary & Some Other People.

Por otro lado, Christopher Lloyd, a pesar de ya contar con 84 años, es el que más presencia ha tenido en la pantalla en los últimos 40 años. En 2021, participó en la cinta Nobody como David Mansell, mientras que en 2023 fue visto en The Mandalorian como el comisionado Helgait, siendo las últimas dos participaciones que el actor ha tenido.

Finalmente, Michael J. Fox, de 62 años, estaba comenzando una carrera en el cine cuando fue diagnosticado con Parkinson. Si bien esto limitó su presencia en pantalla, no lo detuvo para continuar actuando, siendo parte de varias producciones como The Good Wife, Scrubs y Stuart Little.

De esta manera, Los actores que protagonizaron la saga "Volver al Futuro" se volvieron a juntar tras 38 años del estreno mundial de la trilogía.