¿Volverá a Perú? Nicola Porcella revela que tiene graves problemas legales en México

Nicola Porcella ha ganado gran popularidad en México tras su paso por "La casa de los famosos", donde no pudo ganas el premio mayor pues perdió ante Wendy Guevara, sin embargo, se la han abierto muchas puertas y actualmente tiene un contrato con Televisa, pero no todo es bueno para él, ya que hace poco reveló que tiene problemas legales y está preocupado.

El denominado "Novio de México" brindó una entrevista en la que reveló que su situación legal se ha complicado en medio de los papeleos para obtener la nacionalidad mexicana.

Según contó al medio "Todo para la mujer", todo fue debido a que una persona se hizo pasar por él y registró su nombre como una marca sin su consentimiento en el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

"Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo", explicó el 'ex capitán histórico'.

Asimismo, contó que ya está se está asesorando con un abogado para tomar acciones legales y pueda solucionar todo lo antes posible pues le están llegando documentos que no le pertenecen.

El segundo lugar de "La casa de los famosos" fue abordad por periodistas a su salida del aeropuerto y empezaron a hacerle preguntas sobre sus proyectos personales; sin embargo, uno de los reporteros de "Chisme no like" le preguntó que tan cierto es que pediría muchos lujos y cosas extravagantes para firmar contratos.

Esto desató la incomodidad de Nicola, quien además de negar todo lo que el reportero estaba diciendo, le increpó por supuestamente por inventar cosas contra él.

"Eso lo has inventado tú no yo. Eso lo has inventado tú, yo no lo he inventado. Me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real, siempre he estado dispuesto a declarar y a decir las cosas, pero no me gusta que inventen cosas", respondió Nicola.