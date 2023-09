¡Volvió el 'Ferxxo'! Feid lanza su nuevo álbum, 'MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD'

Luego de un año de espera y del masivo éxito de 'Feliz Cumpleaños Ferxxo', el artista de reggaeton colombiano Feid lanzó este viernes 29 su sexto álbum de estudio. El disco fue titulado 'MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD'.

El reciente lanzamiento promete ser el más versátil del cantante y cuenta con la participación de productores experimentados de la industria urbana, como Sky Rompiendo, Wain e ICON, que colaboraron con el colombiano en diversos enfoques de su trabajo.

El artista se refirió en un comunicado con Universal Music Group respecto al peculiar título de su álbum, indicando que es una alegoría a los programas que miraba en su niñez.

"Es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, 'Are You Afraid of the Dark?'", escribió.