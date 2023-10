¡Volvió a ser vedette! Susy Díaz enciende las redes sociales con sexy video en hilos y lentejuelas

Susy Díaz volvió a causar polémica en redes sociales. Y es que recientemente, la artista peruana se animó a subir un candente video, recordando sus épocas como vedette.

A través de sus redes sociales, Susana Díaz Díaz, mejor conocida como Susy Díaz sorprendió a sus seguidores con un sensual video donde casi no deja nada a la imaginación.

En el material audiovisual compartido se observa a la artista peruana primero en hilos y lentejuelas, haciendo alusión a su pasada época como vedette. Segundos después, cambia de ropa y aparece con un elegante saco rojo lleno de botones dorados, como parte de su atuendo para asistir al Parlamento peruano.

Cabe precisar que la excongresista está próxima a vivir el estreno de su tan ansiada película 'Susy, una vedette en el Congreso', el cual se estrenará este 26 de octubre en todos los cines de nuestro país. Tal y como señaló la exvedette en una entrevista pasada, el largometraje es apto para toda la familia.

En entrevista con 'El Popular', Susy Díaz fue consultada sobre sus actuales proyectos laborales y no fue ajena a responder sobre una posible participación en el reality gastronómico conducido por José Peláez: 'El Gran Chef Famosos'.

Al respecto, la exvedette reveló que en realidad si fue convocada para ser uno de los nuevos jales del programa; sin embargo, terminó rechazando dicha propuesta ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Según dijo, la producción se contactó con ella para formar parte de la primera temporada, pero por el constante trajín que se requería decidió negarse. Además, recalcó que, a su edad, desea aprovechar el tiempo junto a su hija, nietos y mascota.

"Es un programa de todos los días, ya no jalo, ya. Todo el día estoy trabajando, en movimiento. Me muevo todo el día, en la noche ya no (...) Tengo 60 años (...) quiero estar con mi hija, con mis nietos, con mi perrito, el tiempo es oro", manifestó la exvedette bastante segura.