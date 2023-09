Wendy Guevara se confiesa: Se enamoró perdidamente de Nicola Porcella y por eso se distanció de él

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente ganadora de 'La Casa de los Famosos México', Wendy Guevara, sorprendió a sus seguidores al romper su silencio y admitir públicamente sus sentimientos por Nicola Porcella. Tras semanas de especulaciones, la influencer decidió sincerarse en una transmisión en vivo, revelando detalles sobre su relación con el modelo que habían mantenido en el reality show y los motivos que la llevaron a alejarse de él.

¿Wendy se enamoró de Nicola?

En un momento revelador durante la transmisión en vivo, Wendy Guevara confesó que tuvo que replantear su relación con Nicola Porcella después de que se diera cuenta de que sus sentimientos eran auténticos, a pesar de que inicialmente creía que todo era parte del juego en el programa.

La influencer, conocida cariñosamente como la 'Perdida', compartía una conversación en vivo con su amiga Kimberly Irene cuando decidió abrir su corazón. Según dijo, Apio Quijano fue quien notó la situación y le aconsejó que no se enamorara de Nicola Porcella para evitar sufrir.

En ese momento, Wendy trató de restar importancia a los sentimientos que surgían, diciéndole a Apio Quijano que solo estaba "jugando". Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus emociones eran auténticas y que estaba viviendo una experiencia más allá del juego televisivo.

Wendy Guevara admitió que la realidad la golpeó cuando vio la grabación del programa y comprendió la profundidad de sus sentimientos. "Pensé eso y dije: Ay, sí, tiene razón. Y le dije: No amiga, yo estoy jugando. Pero, en ese momento me cayó el 20. Vi la película que nos pusieron y dije: Ay, no ya", reveló.

Se distanció de Nicola Porcella

Esta revelación llevó a Wendy Guevara a tomar una decisión importante: distanciarse de Nicola Porcella para protegerse emocionalmente.

La influencer mexicana explicó que decidió hacerlo por su propio bienestar. A pesar de los gestos cariñosos y las palabras de afecto que Nicola Porcella le dirigía, ella sabía que necesitaba alejarse para evitar un sufrimiento mayor.

"Al día siguiente yo cambié por eso, por mí, entonces empecé a cambiar, pero él me decía: 'Hey, cul...to hermoso', pero jugando normal, y yo era la pen...ja que dije me voy a enamorar y va a valer madre porque él está tranquilo y yo no", concluyó Wendy Guevara.

Hasta ahora, Nicola Porcella no ha hecho ningún comentario en reacción a las impactantes afirmaciones de Wendy Guevara, pero los usuarios en redes sociales elogiaron la sinceridad de la influencer mexicana al confirmar sus sentimientos hacia el ex chico reality.