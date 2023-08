Wendy Guevara: Hackean cuenta de Instagram de la influencer tras ganar "La casa de los famosos"

La flamante ganadora de "La casa de los famosos", Wendy Guevara, perdió su cuenta de Instagram con poco más de 6 millones de seguidores la tarde de este martes 16 de agosto, esto según un comunicado de la misma influencer donde informó que su perfil oficial fue hackeado.

Los fans de la integrante de "Las perdidas" comenzaron a reaccionar en redes sociales ya que al ingresar a la que era su cuenta oficial se encontraron la leyenda "esta página no está disponible".

Minutos después de esto, fue la propia Wendy quien se pronunció a través de una cuenta de respaldo que ella misma creó. Según escribió en su cuenta de respaldo (@soywendyguevararespaldo) informó que está haciendo todo lo posible para recuperar su perfil oficial en el que ya contaba con 6.4 millones de fans.

Hackearon Instagram de Wendy Guevara

Cabe resaltar que, cuando cualquier usuario busca en perfil de Wendy en Google u otros servidores, aún se muestra el enlace de su perfil; sin embargo, al ingresar, se lee un mensaje "este perfil no pudo ser encontrado".

Mediante su cuenta de respaldo, la ganadora de "La casa de los famosos" lanzó un mensaje donde dejó entrever lo que podría haber ocurrido con su perfil, pero no dio más detalles sobre la identidad del "enemigo" al que se refería.

Por otro lado, la influencer invitó a todas las personas a seguirla en ese nuevo perfil, y destacó que no le importaría perder su anterior cuenta, ya que le basta con el respaldo que les brindan sus fanáticos.

"Mi gente, me tumbaron mi cuenta principal, sé que toda mi gente me apoya y sea como sea yo los amo, mi gente, les pido me sigan en esta cuenta mientras tratamos de recuperar mi cuenta principal. Los amo mi gente y no importa si no la recuperamos, yo soy feliz con su amor", escribió, para después de 40 minutos, borrar el mensaje.