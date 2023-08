Wendy Guevara lanza advertencia a delincuentes que quieran robarle: "No me van a pagar tanto"

Wendy Guevara fue la ganadora absoluta de "La casa de los famosos", por lo que se hizo acreedora a 4 millones de pesos, lo que equivale a 250 mil dólares u 800 mil soles. Tras esto, algunas personas le consultaron si no teme que los delincuentes la asalten o secuestren, por lo que la influencer lanzó una advertencia pública.

La también cantante estaba realizando una transmisión en vivo mediante sus redes sociales, cuando uno de sus fanáticos le preguntó "¿No tienes miedo a que te levanten por la millonada que recibas?".

Esto desató las risas de Wendy, quien rápidamente reaccionó y tuvo una respuesta bastante curiosa, pues descartó que vaya a recibir una gran suma de dinero y además, agregó que no lo llevará consigo en todo momento.

"Ay no voy a recibir millonada, no ma**n, de una vez les digo a los que roban y hacen esas cosas ni quieran robarme a mi cu****s porque no me van a pagar tanto y luego como chin****s les pago el pu*o rescate, no no chin***n, no voy a traer tanto dinero", dijo Wendy entre risas.