Wendy Guevara revela qué hará con los 4 millones de pesos que ganó en "La casa de los famosos"

"La casa de los famosos" obtuvo gran popularidad a nivel internacional debido a la presencia de la influencer trans Wendy Guevara, quien finalmente se convirtió en la ganadora de los 4 millones de pesos que se ofrecían como premio y ahora se ha revelado en que piensa invertir ese dinero.

Cabe resaltar que, para ganar el premio, Wendy se antepuso a otros famosos como el actor Sergio Mayer, y a nuestro compatriota Nicola Porcella, quien quedó en segundo lugar dentro de la competencia, esto después que se ganara el corazón de todos los personajes durante toda la convivencia.

Poco antes que culmine la temporada de "La casa de los famosos", la influencer que se hizo conocida gracias a un video viral, se reunió en el Confesionario con La Jefa, con quien se sinceró respecto a lo que haría si llegara a ganar el premio que ofrecía al reality mexicano.

Durante esa conversación, Wendy reveló que usaría le dinero para ayudar a sus padres, quienes viven en una situación de pobreza; por lo que el dinero que ahora es suyo, será destinado íntegramente a la apertura de una taquería o un tortillería, donde sus progenitores serían los administradores.

Cabe resaltar que, Wendy no solo ganaría los 4 millones de pesos, ya que a esto, se debe sumar el pago que recibiría por su participación semana a semana en el reality mexicano, además de 400 mil pesos de bonificación que ofreció una marca.

Por otro lado, en caso cumpla su palabra de lo prometido a Nicola Porcella, incluso podría llegar a destinar parte de los 40 millones en ayudar a su gran amigo, quien confesó que enfrenta varias deudas por intentar tener una oportunidad en la televisión mexicana.

Durante una reveladora conversación, los conductores de la post gala abordaron temas que oscilaron entre las peleas, las risas, las estrategias empleadas. Sin embargo, un asunto en particular generó un interés particular entre los presentes: el enigmático vínculo entre Wendy Guevara y Nicola Porcella.

"De primero si se me antojaba, la verdad (...) es que después vimos que tiene chiquita la llave de ropero, entonces... él dice que no, pero lo que pasa (...) que dice que va a hacer una foto a filtrar para decir que no es verdad", confesó Wendy Guevara con una sonrisa traviesa.