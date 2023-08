Wendy revela la razón detrás de su desilusión hacia Nicola Porcella: "Tiene chiquita la llave de ropero"

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el emocionante desenlace de la gran final de 'La Casa de los Famosos México', los exparticipantes y la flamante ganadora, Wendy Guevara, se reunieron en una emotiva pre gala en compañía de los anfitriones Mauricio Garza y Cecilia Galliano. Esta reunión marcó un momento histórico, ya que por primera vez compartieron sus vivencias y reflexiones sobre la experiencia que compartieron en el reality show.

La relación de Wendy y Nicola Porcella

Durante esta reveladora conversación, los conductores de la post gala abordaron temas que oscilaron entre las peleas, las risas, las estrategias empleadas y cada uno de los inolvidables momentos que experimentaron los participantes mientras convivieron en la casa. Sin embargo, un asunto en particular generó un interés particular entre los presentes: el enigmático vínculo entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, conocido por los espectadores como "Wencola".

Desde las primeras semanas del programa, la audiencia no tardó en emparejar a Wendy con el carismático Nicola Porcella, con quien desarrolló una relación cercana que intrigó a todos.

A medida que la amistad entre ellos se fortalecía con el paso del tiempo, muchas expectativas y rumores comenzaron a circular en torno a un posible romance en ciernes. Sin embargo, la revelación de Wendy Guevara dejó a más de uno sorprendido y con interrogantes.

Durante el encuentro en el foro, Wendy Guevara compartió cómo la relación con Nicola Porcella se originó a partir de un momento de vulnerabilidad, cuando él decidió compartir experiencias personales profundas. Fue en ese instante que su conexión se fortaleció y comenzaron a apreciarse mutuamente por su autenticidad y nobleza.

Wendy Guevara se sintió atraída por Nicola

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando Wendy Guevara hizo una sorprendente confesión sobre sus sentimientos hacia Nicola Porcella. De manera franca y directa, admitió que en un principio sintió atracción por él, pero reveló un motivo contundente que la llevó a experimentar una profunda desilusión y replantearse la naturaleza de su relación.

"De primero si se me antojaba, la verdad (...) es que después vimos que tiene chiquita la llave de ropero, entonces... él dice que no, pero lo que pasa (...) que dice que va a hacer una foto a filtrar para decir que no es verdad", confesó Wendy Guevara con una sonrisa traviesa.

Su comentario desató risas y asombro entre los exparticipantes y la audiencia presente. Queda claro que la relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella evolucionó hacia una conexión amistosa y respetuosa.