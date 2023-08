¿Y Anthony Aranda? Melissa Paredes habla del beso que se dio con Erick Elera: "Hay sus miradas bonitas"

En la última edición de 'Mande Quien Mande', Melissa Paredes sorprendió a más de uno al referirse a su personaje 'Patty' en 'Al Fondo Hay Sitio' y sobre todo a los besos que se dio con Erick Elera en la serie.

Hace unos días, la actriz protagonizó su primer beso con 'Joel', causando un sinfín de reacciones en los seguidores de la serie. No obstante, la exreina de belleza expresó su admiración y aprecio a su compañero en la ficción y tuvo lindas palabras para él.

Seguido a ello, recalcó que la escena que compartió con Erick Elera fue muy bonita sobre todo porque ambos se complementan y ahora no solo puede hacer drama sino comedia con miradas bonitas que vuelven al trabajo aún mejor.

Como se recuerda, Anthony Aranda confesó que sacaría cara por su pareja tras los diversos comentarios que sus detractores hacían por su actuación en la serie más exitosa del canal 4. El prometido de Melissa recalcó la participación de la actriz y la lleno de elogios.

También se refirió al posible beso entre Melissa Paredes y el actor Erick Elera, quien interpreta a 'Joel Gonzáles', bromeando con que no vería la escena y se quedaría en clases ensayando.

"Ya le he dicho que no me avise, que no lo quiero ver. Ese día me quedo en las clases ensayando. Y que no me cuenten, que pase. Mentira, no, 'fresh', es parte de... no sé si va a haber o no, pero sí hay es parte de", concluyó el bailarín.