¿Ya fue Julián? Yiddá Eslava confiesa que tiene un amor platónico: "Me encanta"

La actriz Yiddá Eslava utilizó sus redes sociales para revelar a sus seguidores quien es su amor platónico. Conoce en la siguiente nota quién es el sujeto que le quitó el puesto a Julián Zucchi.

Hace unos días, Yiddá Eslava y Julián Zucchi remecieron las redes sociales y dejaron sorprendido a más de uno de sus seguidores tras compartir un video en su cuenta de Instagram donde daban por concluida su relación de más de 11 años.

Como se recuerda, la pareja comenzó su noviazgo durante su participación en el reality 'Combate' de ATV y con el pasar del tiempo decidieron vivir juntos y formar una familia por todo el amor que se tenían, pero al parecer todo cambió.

Tras ello, la también guionista decidió sincerarsze en sus redes sociales y responder las preguntas más frecuentes que le hacen sus seguidores. Una de ellas fue cuando alguien le preguntó por su amor platónico.

Amor platónico de Yiddá Eslava.

Ante ello, la exchica reality confesó que si existe un hombre que la hace suspirar desde hace varios años, pero que es un amor imposible porque él si tiene pareja.

"O sea yo lo veo y me muero, es súper inteligente, si me quedaría con el hablando y el me diría ya cállate", dijo entre risas la actriz.