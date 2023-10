¿Ya fue Paolo Hurtado? Rosa Fuentes rompe su silencio y responde a las afirmaciones de Jossmery Toledo

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una historia donde revelaba quiénes eran sus amores verdaderos, como indirecta a las recientes declaraciones de la exchica reality, Jossmery Toledo, sobre su 'amorío' con el futbolista.

Como se recuerda, la modelo Jossmery Toledo reapareció en televisión nacional para dejar en claro que tiene chats comprometedores, donde Paolo Hurtado le decía que "no amaba a su esposa". Asimismo, expresó que ella nunca tuvo la culpa de la infidelidad del popular 'Caballito', que fue expuesto en el programa de ''Magaly TV: La Firme'.

"No vale la pena sacrificar algo por alguien que hasta el día de hoy me sigue escribiendo y me sigue mintiendo. No sé si estarán o no estarán, pero hasta donde yo sé, él no está con ella porque me lo dice", comentó.