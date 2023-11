¡Ya no lo esconde! Milett Figueroa confirma relación con Marcelo Tinelli a pesar de la diferencia de edad

Milett Figueroa confirmó lo que era un secreto a voces. La modelo peruana oficializó su relación sentimental con el conductor argentino Marcelo Tinelli, quien es 32 años mayor que ella.

Durante la última edición del programa 'Bailando', Milett fue consultada sobre el fin de semana que pasó al lado de Marcelo Tinelli y los hijos de este.

Al respecto, ella señaló que vivió un momento muy lindo, agregando que actualmente está conociendo a alguien muy increíble y que tiene un corazón espectacular.

Sin embargo, llamó aún más la atención cuando el conductor Ángel de Brito la felicitó por expresarse con sinceridad y 'dejar de lado el libreto'.

Inmediatamente, la actual participante del 'Bailando' respondió con mucha seguridad, afirmando que es una mujer con sentimientos y que cuando se involucra con alguien en una relación suele cuidar mucho a esa persona.

"Yo soy una mujer no soy un personaje, soy una mujer con sentimientos, con alma, con corazón, le pongo todo, y cuando me involucro con alguien lo cuido mucho", precisó.

Asimismo, recalcó que no es de hablar mucho acerca de su vida privada. No obstante, dejó en claro, una vez más, que está conociendo a una persona muy amada y querida por el público, por lo que está dispuesta a afrontar la situación que se le presente.

Yo no acostumbro a hablar de mi vida personal ni cuando estoy conociendo alguien, pero conocí a una persona que es muy conocida, muy querida, muy amada, y tengo que afrontar la situación también porque es algo lindo, no estamos haciendo nada malo", agregó bastante contenta.

Cabe precisar que, recientemente, Milett Figueroa fue entrevistada por un conocido programa de espectáculos peruano y se defendió de aquellos que la critican por mantener una relación con alguien que es mucho mayor que ella.

"La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número", aclaró durante la entrevista.