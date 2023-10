Yahaira Plasencia minimiza a Samahara Lobatón por llamarla 'amante': "No la conozco"

No aguanta pulgas. Yahaira Plansecia respondió de forma tajante a Samahara Lobatón, quien la tildó de "amante" en uno de los recientes capítulos de "La casa de Magaly". La salsera no soportó los comentarios de la novia de Bryan Torres y decidió ponerle un alto con un contundente mensaje.

Como se recuerda, Samahara está participando del reality que pertenece a "Magaly Tv, la firme" y ya ha hecho varias revelaciones durante su estadía en la casa donde convive con figuras como Carlos Cacho, Shirley Cherres y Alfredo Benavides.

La popular intérprete de "Y le dije no" se presentó en un conocido programa de espectáculos que se emite por las tardes y fue consultada sobre lo que opina de las confesiones que Samahara dio en el reality de convivencia de la 'urraca'.

Al respecto, la 'rosada' hizo caso omiso a los comentarios de la hija de Melissa Klug, asegurando que no la conoce y por ende respeta su opinión, pero no tiene nada que decir.

"¿Qué opino? No tengo la oportunidad de conocerla en personal. No tengo nada que decir al respecto. Como digo, no la conozco personalmente. Cada persona tiene su opinión y se la respeta", expresó.

Samahara estaba "La casa de Magaly" cuando Alfredo Benavides le consultó si le gustaría conocer a Yahaira y agregado a esto, Lucía de la Cruz y Carlos Cacho dijeron que la salsera les parece una muy buena artista.

Esos comentarios provocaron que Lobatón la tildara de "amante", porque se "interpuso" en la relación que Farfán mantenía con su mamá, Melissa Klug. Asimismo, en programas pasados, ella aclaró que consideraba al exfutbolista como un padre, que pasaba mucho tiempo junto a sus hermanas y ella.

"¿Tú nunca te has cruzado con Yahaira o sí?", preguntó Benavides, a lo cual, la hija de la 'Blanca de Chucuito", indicó: "Una vez y no la saludo. Me la quisieron presentar borracha una vez, yo estaba borracha. No tengo nada que hablar con ella".