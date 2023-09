Yahaira Plasencia se pronuncia tras ser captada con excesiva seguridad pese a que nadie la seguía

Yahaira Plasencia es una de las salseras más reconocidas a nivel nacional y en los últimos días se hizo viral algunos videos, donde se la podía ver ingresando con excesivo personalidad de seguridad a un evento en una conocida universidad en Lima; ante esto, la cantante se ha pronunciado mediante su cuenta oficial de Instagram y se defendió de quienes la atacan.

En medio de las celebraciones de la semana universitaria, donde se llevaron a cabo muchas festividades por muchas casas de estudio, Yahaira fue la invitada especial por una reconocida universidad ubicada la urbanización Villa, en Chorrillos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la cantante hizo su ingreso acompañada de un séquito de personas que la custodiaban, esto pese a que que ninguno de los estudiantes se le acercó y tampoco estaban pendientes de su llegada.

El curioso hecho provocó sorpresa en los estudiantes y no dudaron en grabar videos para luego publicarlos en redes sociales como TikTok, donde se volvió viral.

La intérprete de "Y le dije no", no tardó en tomar sus redes sociales para defenderse de quienes la criticaron por hacer su ingreso a la conocida universidad rodeada de al menos 15 personas de seguridad.

Asimismo, explicó que ya ha tenido experiencias poco agradables en anteriores ocasiones y por eso prefiere prevenir algún incidente.

"Nunca falta, como lo dije, he tenido experiencias complicadas y aún así nunca he tenido seguridad personal. Si los encargados de los eventos ponen seguridad está super bien, la seguridad del artista también es importante", concluyó.

Cuando la salsera se lanzó como solista, muchos medios de espectáculo rumoreaban que la 'Foquita Farfán' era el encargado de financiar los gastos que requería la orquesta de Yahaira. Es así que, en una reciente entrevista, la excorista de la 'reina del totó', Asmir Young, decidió acabar con los rumores y afirmar todo lo que decía, sin embargo, Yahaira negó esto.

"Yo estoy tranquila. No es la primera vez que salen a hablar de mí, estoy feliz. Si me preguntan sobre mi pasado, no tengo nada qué decir porque el pasado está pisado", señaló la expareja de la 'Foquita'.