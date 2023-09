Yahaira Plasencia responde a excorista que la acusó de haber recibido dinero de Farfán: "No es la primera vez"

Yahaira Plasencia estuvo presente en un evento musical y los medios de comunicación aprovecharon en preguntarle sobre las recientes declaraciones que dio su excorista Asmir Young, quien afirmó que Jefferson Farfán le dio dinero a la salsera para financiar su orquesta.

Cuando la salsera se lanzó como solista, muchos medios de espectáculo rumoreaban que la 'Foquita Farfán era el encargado de financiar los gastos que requería la orquesta de Yahaira. Es así que, en una reciente entrevista, la cantante y excorista de la 'reina del totó, Asmir Young, decidió acabar con los rumores y afirmar todo lo que decía.

Tras ello, Yahaira decidió responderle a su extrabajadora, manifestando que no es la primera vez que la gente habla de ella, por lo que se encuentra acostumbrada y prefiere restarle importancia.

"Yo estoy tranquila. No es la primera vez que salen a hablar de mí, estoy feliz. Si me preguntan sobre mi pasado, no tengo nada qué decir porque el pasado está pisado", señaló la expareja de la 'Foquita'.