Youna arremete contra Samahara tras enterarse que terminó con Bryan Torres: "Pido respeto para mi hija"

Samahara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta nuevamente, esto después que el salsero Bryan Torres anuncie que la corta relación que mantenían, ha llegado a su fin. Ante esto, Youna, expareja de Samahara, no ha podido evitar referirse al tema y, además, aprovechó en pedir protección para su hija.

El barbero, que actualmente reside en Estados Unidos, fue contactado por un conocido programa de espectáculos para ser consultado sobre la polémica ruptura entre la hija de Melissa Klug y el amigo de Jefferson Farfán.

Es así que, Youna explicó que nunca estuvo de acuerdo con que Samahara le presente a su hija a Bryan Torres, ya que ellos apenas llevaban un mes de relación; esto en referencia a la historia de Instagram que puso minutos antes después que Bryan confirme su ruptura con Samahara.

"Sí, es el mismo comunicado que me han mandado a mí, por eso yo también puse el comunicado de que por algo la gente te dice que no es bueno presentarle a tu hijo a una persona tan rápido y sin conocerla", expresó en un inicio.

Asimismo, expresó que no fue el único que le advirtió a Samahara, ya que muchas más personas le advirtieron a la influencer que no debería dejar que su hija comparta con Bryan tan pronto.

"No solamente era algo que yo decía, sino que toda la gente que le seguía le decía que era muy temprano para que ella deje que su hija comparta con otras personas, esto iba a pasar", agregó para "Amor y fuego".

Finalmente, dejó entrever que Samahara tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos y tomó unos segundos para pedir un poco de respeto para la hija que tiene con la influencer, Xianna.

"Somos personas adultas que, con dos dedos de frente, podemos llegar a pensar que no es momento para involucrar a tu hija en una relación que no va a durar. (...) Sabían que esto no iba a durar para siempre, y creo que también debería tener un poco de respeto por mi hija", concluyó.