Youna destruye a Samahara por exponer a su hija tras brutal pelea con Bryan: "No mide las consecuencias"

Samahara Lobatón están envuelta en una nueva polémica después que un conocido programa de espectáculos emita imágenes en las que tiene una fuerte pelea con su pareja Bryan Torres. Tras esto, Youna, el padre de su hija, salió a declarar en un medio de comunicación y le pidió a su expareja que mida las consecuencias de sus actos.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug y el barbero no llevan una buena relación tras su separación, pues en más de una oportunidad se han enfrentado públicamente por la tenencia de su pequeña hija Xianna.

El barbero se conectó en vivo con "Amor y fuego", mismo programa que emitió las imágenes de la brutal pelea entre Samahara y Bryan; y se mostró muy alarmado por la situación que vive su expareja.

"Las acciones de Samahara están hablando por sí solas, creo que no mide las consecuencias de sus actos y tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quien para gustarle a todo el mundo, he tenido errores"