Youna envía tierno mensaje de cumpleaños a su hija tras no asistir a la fiesta que hizo Samahara: "Eres mi vida"

Samahara Lobatón celebró el cumpleaños de su hija Xianna por todo lo alto con una fiesta a la que asistieron diversas figuras como Andrea San Martín y Melissa Lobatón; sin embargo, quien no pudo estar presente fue Youna, padre de la pequeña, pero aprovechó las redes sociales para enviarle un tierno mensaje a su hija.

Como se recuerda, Samahara y Youna no han llevado una buena relación durante las últimas semanas, ya que ambos se han hecho acusaciones mediante redes sociales, televisión y también, la influencer a iniciado una demanda contra el barbero.

El barbero, quien actualmente reside en Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para felicitar a su pequeña hija por su cumpleaños número tres, no sin antes recordar todos los momentos que pasaron juntos durante el tiempo que pudieron convivir en Perú y en el extranjero.

"Mes a mes desde que llegaste a mi vida he estado contigo, juntos de la mano viendo cada cambio y crecimiento tuyo, mi amor, me apena y me parte el corazón estar tan lejos ahora y no poder disfrutarlo a tu lado como siempre lo he hecho", empezó escribiendo Youna.