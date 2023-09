'Youna' muestra pruebas de que Samahara le prohíbe ver a su hija: "¿Quieres guerra? Ahí vamos"

¡Habla con pruebas en mano! 'Youna' no soportó más decidió mostrar capturas de pantalla que demostraría que Samahara realmente le prohíbe ver a su hija Xianna, esto después que anoche la influencer dijera en el programa de Magaly, que el barbero tiene olvidada a su hija y se acuerda de ella cada 5 días.

Como se recuerda, todo partió cuando Youna publicó ayer varios mensajes en los que afirmó que Samahara no le permite ver a su hija y hasta la acusó de ponerla en su contra para que lo odie.

Después de esto, la hija de Melissa Klug se presentó ayer en "Magaly TV, la firme" y la conductora no desaprovechó la oportunidad para preguntarle sobre las polémicas acusaciones que su expareja está haciendo en su contra, por lo que Samahara expresó que es Youna quien no quiere ver a su hija y lo acusó de tenerla en el olvido por cinco días.

El barbero que actualmente reside en Estados Unidos, volvió a arremeter contra la hija de Melissa Klug mediante sus historias de Instagram, pero esta vez mostró capturas de pantalla como prueba, en estas se puede ver que Samahara habría compartido un estado en WhatsApp donde afirma que no lo dejará ni siquiera saludar a Xianna en su cumpleaños.

Youna muestra pruebas contra Samahara

Asimismo, Youna agregó otro texto en el que deja entrever que Samahara no es una buena mamá. "Y el daño cree que me lo hace a mi 'buena madre'", sentenció.

Cabe resaltar que, ayer Youna también expresó mucho que extraña a su hija, además, explicó el motivo por el que no puede venir a Perú.

"No entiendo cuánto daño más le pueden hacer a mi hija y todos los canales creyéndole que es una buena madre. Si me preguntan por qué no voy a solucionarlo, no puedo salir del país. Dios quiera que menos de 3 meses me llegue el documento que me permite regresar para poder traerte a vivir conmigo", indicó.