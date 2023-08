Youna tras conocer que Samahara llevó a su hija a un paseo con Bryan: "Sus acciones demuestran como es"

Yonathan Horna mejor conocido como Youna vive actualmente en Estados Unidos; sin embargo, está al pendiente de lo que sucede con su hija. Esto, debido a que expareja Samahara Lobatón inició un nuevo romance con el cantante Bryan Torres.

En la última edición de 'América Hoy', Youna decidió pronunciarse luego de que se enterará que Samahara habría llevado a la hija que tienen en común a una salida familiar con Bryan Torres.

Es así que, una reportera del magazine matutino se comunicó con él para que pueda dar su descargo, sorprendiendo con su respuesta pues, según afirmó, no estaba enterado de nada.

"Ni enterado, a mí no me ha comunicado nada. Me acabo de enterar", dijo de manera muy tajante.