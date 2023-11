¡Admirable! Huancayo: Profesor devuelve 5 mil soles que financiera le dio por equivocación

Un nuevo acto de honradez, valores y buena educación se presentó en la ciudad de Huancayo. Un joven profesor, a quién una trabajadora de una caja financiera en la ''Ciudad incontrastable' le dio 5 mil soles de más, devolvió el dinero tras percatarse que por equivocación había recibido un monto mayor al que le correspondía.

El hecho sucedió en Chupaca, una ciudad cerca a Huancayo. Miguel Hinostroza Porras, quien trabajada en la Municipalidad Provincial de Chupaca, acudió a la entidad financiera para gestionar una compra de deuda por 7 mil soles, pero al llegar a casa se dio con la sorpresa que le habían dado un monto extra.

Poco tiempo después de percatarse que le habían dado 5 mil soles de más, Hinostroza recibió la llamada de una trabajadora de la entidad financiera y al día siguiente asistió muy temprano al local para hacer la devolución.

"Me entregaron dos fajos de billetes, creí que en uno había 2 mil y en el otro 5 mil soles y me fui rápido a la clínica porque mi esposa está enferma. Al regresar a casa me di cuenta que había más dinero". contó Miguel Hinostroza.

Esta no es la primera vez que Hinostroza Porras tiene un acto de honradez, ya que en el pasado, específicamente en pandemia, se encontró 100 soles cuando trabajaban como taxista; el dinero pertenecía a un anciano y Miguel lo buscó en el mismo lugar donde lo dejó para hacerle la devolución. Además, hace poco devolvió el celular de una señora.

"Mis padres me forjaron así, no puedo quedarme con cosas que no son mías. A veces solo te dan solo las gracias, pero esa es la satisfacción y el agradecimiento me hace feliz", declaró a un conocido medio.