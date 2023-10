¡Al mismo estilo que Hachiko! Perrito espera la salida de su dueño, un indigente internado en un hospital de Junín

18/10/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Manchas es un perrito que pasa día y noche en la puerta del hospital Daniel Alcides Carrión en Junín a la espera de la salida de su dueño, un indigente internado en el área de Trauma Shock.

A pesar de que se conoció que fue echado del nosocomio, el can no soportó estar lejos de su amo y retornó a los exteriores del establecimiento. Sin embargo, ahora se desconoce su paradero.

Perro fiel espera la salida de su dueño

Como si se tratase de una película, una pequeña mascota protagonizó un tierno momento en el interior del establecimiento de salud de Huancayo. El querido 'Manchas' no pudo soportar la ausencia de su único compañero y decidió permanecer toda la noche en el interior del hospital Daniel Alcides Carrión.

Sin embargo, a la mañana siguiente la situación cambió radicalmente. El personal del centro médico tuvo que echar a la calle al animal, dejándolo totalmente abandonado.

En un inicio, se informó que un albergue de Huancayo se encargaría de trasladar al perrito a un lugar seguro. Según se dio a conocer, las personas encargadas tomarían posesión del animal a fin de darle un hogar.

Si bien se manifestaron tales intenciones, Manchas no volvió a ser visto luego de algunas horas. Hasta el momento, no se ha vuelto a saber de él. Su desconocido paradero genera incertidumbre pues se trata de un perrito callejero que no tiene quien lo cuide.

El dueño de Manchas sería Fortunato Rivas Palomino, sin embargo, aún no se confirma la identificación del sujeto debido a que es una persona sin hogar.

Perros callejeros

El último martes, el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Ricardo Peña Sánchez, informó que existen 6 millones de perros callejeros en el Perú.

Este factor de riesgo para nuevos casos de rabia se agrava en la capital debido a que Lima concentra a 4 millones de estos casos. Esto se convierte en un grave problema sanitario que requiere una atención urgente de parte de las autoridades.

Y es que la problemática de los perros callejeros se convierte en un factor para generar situaciones de maltrato animal. Además, puede afectar a la salud pública, como el reciente caso de rabia en una mujer arequipeña.

Es así que la historia de Manchas, más allá de generar ternura, se convierte en una caso más de un perrito sin dueño cuyo único hogar es la calle.